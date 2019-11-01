Законопроект о продаже пива на стадионах не предполагает употребление на трибунах арены

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Законопроект, который разрешает продавать пиво на футбольных матчах, в нынешнем варианте не предполагает употребление слабоалкогольного напитка в чаше стадиона. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В октябре правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Законопроект идет по графику, ответственным за него является комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он будет рассматривать его в ближайший период. Заключение правительства пришло, оно положительное. Я считаю, что инициатива очень полезная с точки зрения вливания дополнительных денежных средств на развитие футбола", - сказал Дегтярев. "Законопроект не предполагает употребления пива в чаше стадиона, но надо сделать первый шаг", - подчеркнул он.

Предполагается, что реализация и употребление пива во время футбольных матчей будет осуществляться исключительно в специально организованных местах общественного питания. Это необходимо для соблюдения общественного порядка.

Запрет на продажу пива на футбольных матчах был снят на время проведения летом прошлого года чемпионата мира. "Чемпионат мира показал, что наши болельщики умеют быть культурными и даже на порядок культурнее болельщиков многих стран, как с пивом, так и без. Так что не стоит ущемлять их права: разрешать употребление пива на чемпионате мира, но запрещать на внутренних матчах", - отметил Дегтярев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.