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Олимпиада-2020 в Токио

Сборные России по баскетболу 3х3 завоевали путевки на ОИ-2020

Мужская сборная России заняла второе место в рейтинге FIBA, женская команда - первое
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Мужская сборная России заняла второе место в рейтинге FIBA 3х3, женская команда, в свою очередь, заняла в нем первое место. На Олимпийские игры в Токио квалифицировались три лучшие мужские и четыре первые женские сборные рейтинга. В мужской турнир по рейтингу также квалифицировались сборные Сербии, Китая и Японии, которая выступит на Олимпиаде в качестве хозяев. У женщин место на Играх, помимо россиянок, обеспечили себе китайская, монгольская и румынская команды.

Еще по четыре путевки будут разыграны в ходе квалификационных турниров, которые пройдут в Индии и Венгрии в 2020 году. Баскетбол 3х3 в следующем году впервые в истории будет представлен на Олимпийских играх.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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