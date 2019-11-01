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Допинг в спорте

Рекордсмена Белоруссии в прыжках в высоту временно отстранили из-за подозрений в допинге

В допинг-пробе Дмитрия Набокова найдено запрещенное вещество фуросемид

ТАСС, 1 ноября. Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В пробе белорусского спортсмена найдено запрещенное вещество фуросемид.

Набоков является обладателем рекорда Белоруссии (2,36 м), 23-летний спортсмен был участником Олимпийских игр 2016 года, становился чемпионом Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет. На чемпионате мира в Дохе, завершившемся в октябре, спортсмен занял девятое место.

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Допинг
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