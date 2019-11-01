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Мировой футбол

Офицер УЕФА по судейству рассказал о прогрессе арбитража с применением VAR

По словам Роберто Розетти, арбитры стали тратить меньше времени на пересмотр момента и принятие решений
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Изменение решений в матчах футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) происходит в среднем раз в шесть игр. Об этом в пятницу в Москве на семинаре Российского футбольного союза о принципах использования VAR сообщил старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства Роберто Розетти.

"В прошлом сезоне в турнирах УЕФА одно измененное решение судьи каждые 2,4 игры. В этом - одно измененное решение каждые шесть игр, - сказал Розетти. - Ни в одном из четырех финалов, в которых работала система, она не применялась".

"Арбитры прогрессируют, - отметил старший офицер УЕФА по судейским вопросам. - У нас очень высокий уровень вмешательства VAR - система не вмешивается в пограничные моменты. Кроме того, статистика показывает, что арбитры стали тратить меньше времени на пересмотр момента и принятие решений".

Также бывший арбитр, а ныне старший офицер УЕФА отметил прогресс с точки зрения времени, затраченного на использование VAR. "В прошлом сезоне - 1 минута 37 секунд, в этом - 1 минута 35 секунд, есть прогресс. Самый долгий просмотр был в матче "Интер" - "Славия" - 3 минуты 7 секунд были потрачены на желтую карточку. Если нужно так много времени, значит, это не самый очевидный момент, это показывает, что и ошибки с использованием VAR тоже случаются", - добавил Розетти.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Также технология используется на двух играх в каждом туре чемпионата России сезона-2019/20 начиная с пятого тура.

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Мировой футбол
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