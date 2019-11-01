"Калашников" начнет серийное производство новой биатлонной винтовки летом 2020 года

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Концерн "Калашников" начнет серийное производство новой биатлонной винтовки "Би-7-7" летом 2020 года. Об этом ТАСС рассказал директор по спортивным проектам "Калашникова", трехкратный чемпион мира Иван Черезов.

Старт серийного производства новой биатлонной винтовки изначально был запланирован на конец 2019 года.

"В связи с загруженностью завода мы скорректировали планы и перенесли начало серийного производства на лето следующего года, - пояснил Черезов. - Мы продолжим собирать предыдущую модель "Би-7-4", однако новых винтовок будет выпущено больше. Будем постепенно ее внедрять".

Модернизированная винтовка получила новое ложе, произошла унификация ее деталей, добавлены регулировки, улучшен спусковой механизм, прицел.

"Би-7-7" успели испытать несколько титулованных биатлонистов России, среди которых олимпийские чемпионы Алексей Волков и Антон Шипулин. "Впечатления положительные", - отметил Черезов.

Чемпион мира предпочитает не загадывать, станет ли новая винтовка востребованной у спортсменов сборной России, однако заметил, что число ведущих российских биатлонистов, которые отдают предпочтение продукции "Калашникова", с каждым годом увеличивается.