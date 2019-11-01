СМИ: боец Макгрегор признал в суде вину в нападении на пожилого мужчину в баре

ТАСС, 1 ноября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор признал в окружном суде вину в нападении на пожилого посетителя бара в Дублине. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

Драка, которая произошла 6 апреля, началась из-за того, что пожилой мужчина отказался выпить виски под брендом ирландца. На записи с видеокамеры можно было наблюдать, как Макгрегор пришел в бар и угостил всех посетителей напитком собственного производства. После отказа одного из посетителей боец поставил перед ним рюмку, но тот опять отказался, в ответ на это Макгрегор ударил пожилого человека по лицу, а двое других посетителей оттащили ирландца, не дав драке продолжиться. Позднее ирландский боец принес извинения пожилому мужчине.

По информации источника, потерпевший не пришел на слушание, однако принял извинения Макгрегора и отказался от показаний против ирландца. Ранее сообщалось, что Макгрегору грозит до шести месяцев тюрьмы.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).