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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Шулепов готовился к Гран-при в Гренобле всего две недели из-за травмы стопы

Его результат в короткой программе составил 63,76 балла

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Антон Шулепов не смог полноценно подготовиться к дебюту в серии Гран-при из-за травмы стопы. Об этом 23-летний спортсмен рассказал журналистам после выступления с короткой программой, за которую получил 63,76 балла.

"Всего две недели тренировался перед этим стартом из-за травмы стопы, у меня совсем не было стартов в этом сезоне. Первая травма стопы была летом перед сборами, вторая точно такая же - уже в начале сезона, - сказал Шулепов. - Но сейчас я был готов лучше, чем это выглядело в моей короткой программе. Конечно, о попадании в финал серии речи сейчас не идет - нужно чисто кататься, закрепиться".

Спортсмен считает, что его подвел настрой. "Перед стартом было такое состояние, что захотелось дать себе расслабиться и позволить телу делать то, что обычно делается на тренировках без лишнего напряжения. Видимо, расслабился чуть больше, чем нужно. Я еще не в стопроцентной готовности, есть еще куда расти".

Произвольную программу фигуристы представят на Гран-при 2 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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