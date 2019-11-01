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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фильм "Белые ночи" с Барышниковым вдохновил фигуриста Самохина на новую программу

По словам 21-летнего израильского фигуриста, он много раз пересматривал танец Михаила Барышникова в фильме
Даниэль Самохин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Даниэль Самохин
© Наталия Федосенко/ТАСС

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Израильский фигурист Даниэль Самохин, выступающий в новом сезоне с короткой программу под песню Владимира Высоцкого "Кони привередливые", вдохновился на эту постановку после роли Михаила Барышникова в фильме "Белые ночи". Об этом Самохин рассказал журналистам после проката на этапе Гран-при во Франции.

На этапе Гран-при в Гренобле Самохин получил за свой прокат 70,84 балла.

"Белые ночи" Барышникова вдохновили на программу на эту музыку. Я много раз пересматривал его танец, я много оттуда почерпнул, мне нравится эта музыка, - рассказал Самохин. - Мне кажется, на льду такого еще никто не делал, конечно, я хотел бы, чтобы Барышников увидел мою программу, я был бы счастлив услышать его комментарии".

"Такая программа - это риск, конечно, но я люблю делать что-то новое, поэтому мы и выбрали такую сильную песню. В Америке, где я катаюсь, Высоцкого не знают. Но все спрашивают, чей это голос, когда слышат песню", - рассказал Самохин.

Спортсмен не исключил, что может оставить эту программу на олимпийский сезон 2022 года.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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