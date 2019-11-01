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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Воронов не видит смысла лить слезы по неудавшемуся прыжку на Гран-при в Гренобле

По итогам короткой программы на этапе в Гренобле фигурист получил 76,60 балла

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Сергей Воронов не ставит перед собой задачу занять определенное место на этапе Гран-при в Гренобле и не видит смысла переживать после неудачных прыжков. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

Воронов получил за короткую программу на этапе Гран-при 76,60 балла. Спортсмен справился с каскадом "четверной лутц - тройной тулуп", однако сделал "бабочку" на тройном лутце, и ошибся на тройном акселе.

"Лутц был сорван, но я уже в сознательном возрасте - слезы лить бесполезно, - сказал Воронов. - Остальное было рабочим, боролся, дальше продолжу бороться с самим собой. Я слишком долго в спорте, чтобы делать ставки на то, какое место я в итоге займу, нужно справляться со своими задачами - это для меня важнее всего".

Одиночники представят свои произвольные программы 2 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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