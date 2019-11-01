Фигурист Самарин удручен ошибкой на тройном акселе на этапе Гран-при во Франции

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Александр Самарин расстроен тем, что ошибся на тройном акселе и не набрал "гроссмейстерской" суммы баллов, сделав в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле два четверных прыжка. Об этом Самарин рассказал журналистам после выступления.

Самарину на турнире в Гренобле впервые удалось чисто исполнить в короткой программе два четверных - лутц и флип, однако спортсмен допустил ошибку на акселе и занял второе место с 98,48 балла, уступив американцу Натану Чену (102,48).

"Я допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть, и это не позволило мне набрать заветную "гроссмейстерскую" сумму (100 баллов - прим. ТАСС). Неприятно делать сложнейшие четверные и ошибаться на тройных, по-моему, это было неверным моим решением", - отметил Самарин.

Комментируя вопросы журналистов о гипотетической победе над американцем, Самарин сказал: "Я понимал, что Чен уже наработал себе имя, и теперь оно работает на него. Я же пока работаю над собой, и ошибка на акселе ясно дала понять - максимум я пока не могу показать. Да, два четверных прибавляют уверенности и встряхивают, но после них надо держаться до конца программы".