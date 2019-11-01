Около 3 тыс. болельщиков поддержат ЦСКА в матче РПЛ против "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Примерно 3 тыс. болельщиков окажут поддержку ЦСКА на гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов.

ЦСКА сыграет с "Зенитом" в субботу, начало - 19:00 мск. Игра пройдет на "Газпром-Арене", вмещающей 62 315 зрителей. "ЦСКА поддержат около трех тысяч болельщиков", - сообщил Аксенов.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка после 15 матчей, ЦСКА идет пятым с 26 очками.