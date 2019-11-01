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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мама фигуристки Загорски впервые за пять лет увидела катание дочери

На этапе в Гренобле российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место по итогам короткой программы
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© Станислав Красильников/ТАСС

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Мама российской фигуристки Тиффани Загорски, ранее выступавшей за Францию, впервые за пять лет увидела катание дочери на этапе серии Гран-при в Гренобле. Об этом Загорски, выступающая в дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала журналистам после выступления в короткой программе.

Ранее Загорски выступала за сборную Франции с Алексисом Миаром, танцоры были третьими на чемпионате Франции. В 2014 году фигуристка начала тренироваться с Гурейро. В настоящее время фигуристы работают с российским специалистом Еленой Кустаровой.

"На этот турнир приехала моя мама, которая впервые увидела здесь мое выступление с Джонатаном. Это было очень приятно, я сделала один поклон специально для нее", - рассказала Загорски.

Гурейро, отметил, что волновался за эмоции партнерши: "Тиффани очень эмоциональна, она постоянно говорила мне: "Мама приедет, мама приедет". Это очень важно, родной человек, она ни разу не видела нашего катания. Думаю, ей это помогло на льду во время нашего катания".

За прокат ритм-танца на Гран-при в Гренобле российский дуэт получил 75,05 балла. На предыдущем этапе серии в Лас-Вегасе (США, штат Невада) россияне получили за прокат ритм-танца 70,49 балла. Произвольную программу фигуристы представят 2 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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