Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом на этапе Гран-при

Результат французов составил 88,69 балла
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
© Станислав Красильников/ТАСС

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое место после ритм-танца на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

Французские фигуристы получили за прокат 88,69 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (80,69), замыкают тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,65). Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (75,05).

Предыдущий рекорд также принадлежал французскому дуэту (88,42), он был установлен на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме. Также Пападакис и Сизерону принадлежат мировые рекорды в произвольном танце (135,82) и по сумме программ (223,13).

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Пападакис и Сизерон в пятый раз участвовали на этапе Гран-при во Франции и одержали четвертую победу, французский дуэт выигрывал финал Гран-при в сезоне-2017/18.

Позднее в пятницу девушки и спортивные пары представят короткие программы. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Хоккей с мячом
"Динамо" сыграет с "Водником" в финале Кубка России по хоккею с мячом
В пятницу в полуфинале московское "Динамо" обыграло хабаровский "СКА-Нефтяник"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС