Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом на этапе Гран-при

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое место после ритм-танца на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

Французские фигуристы получили за прокат 88,69 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (80,69), замыкают тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,65). Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (75,05).

Предыдущий рекорд также принадлежал французскому дуэту (88,42), он был установлен на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме. Также Пападакис и Сизерону принадлежат мировые рекорды в произвольном танце (135,82) и по сумме программ (223,13).

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Пападакис и Сизерон в пятый раз участвовали на этапе Гран-при во Франции и одержали четвертую победу, французский дуэт выигрывал финал Гран-при в сезоне-2017/18.

Позднее в пятницу девушки и спортивные пары представят короткие программы. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.