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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Косторная расстроена оценками за короткую программу на Гран-при во Франции

За короткую программу на этапе в Гренобле 16-летняя россиянка получила 76,55 балла
Алена Косторная EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Алена Косторная
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная расстроена из-за полученных оценок за короткую программу на этапе Гран-при в Гренобле, по ее ощущениям она откатала программу достаточно хорошо. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления.

За прокат короткой программы 16-летняя россиянка получила 76,55 балла. Фигуристка в начале программы выполнила аксель в 3,5 оборота, однако судьи снизили оценку за недокрут элемента.

"Немного обидно, - сказала Косторная. - Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу, не получилось, значит надо двигаться дальше. Впереди произвольная программа, мой образ в ней (Белла из фильма "Сумерки" - прим. ТАСС) мне больше нравится, я более четко могу в ней выразить себя, много раз смотрела этот фильм, а также "Дневники вампира", так что я очень хорошо понимаю, что катаю".

Косторная отметила, что на взрослом уровне ей пока выступать легче, чем на юниорском. "С каждым годом восприятие музыки меняется, меняются движения, добавляется что-то новое, но в целом я как работала, так и работаю. Разве что больше времени уходит на изучение новых элементов. Да и на юниорском уровне мне каждый раз приходилось доказывать свой титул, а сейчас этого пока не требуется", - добавила спортсменка.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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