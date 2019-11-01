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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Косторная заявила, что пока не до конца уверена в своем тройном акселе

Судьи сочли, что россиянка выполнила прыжок с недокрутом

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. Российская фигуристка Алена Косторная пока не полностью освоила тройной аксель - самый сложный прыжок в женском одиночном катании. Об этом Косторная сообщила журналистам после проката произвольной программы на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Девушки представляют короткие программы в рамках этапа во Франции в пятницу. 16-летняя Косторная, для которой данный этап стал дебютным во взрослой серии Гран-при, в начале программы выполнила тройной аксель, однако судьи поставили ей недокрут. Россиянка получила за свой прокат 76,55 балла.

"Не могу сказать, что с этим тройным акселем мы абсолютно подружились. Так можно будет говорить, если я буду его прыгать также, как тройной флип, - сказала Косторная в ответ на вопрос ТАСС. - Может, года через три, когда мне будет неважно, в три часа ночи его прыгать или на шоу, на показательных выступлениях. Но пока такого нет".

Также Косторная поделилась своим впечатлением от выступления японских фигуристок, которые в нынешнем сезоне являются основными конкурентками россиянок. "Не могу кого-то выделить - они также много трудятся, много работают, - сказала она. - Не понаслышке знаю - это самые трудолюбивые спортсменки, им скажут 10 раз сделать, они сделают 15, но главный соперник - ты сам".

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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