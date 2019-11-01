Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.
Light as a feather Alena Kostornaia leads the Ladies Short Program after the first group!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019
https://t.co/TIVXDt9fzf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/4rbiwbzX8w
16-летняя россиянка показала результат 76,55 балла. Второе место занимает россиянка Алина Загитова (74,24), третьей идет американка Мария Белл (70,25). Россиянка Мария Сотскова заняла последнее, 11-е место (50,38).
Alina Zagitova lays down a loop combo and makes it a 1 + 2 lead for Russia after the Ladies Short Program ⛸️— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019
https://t.co/TIVXDt9fzf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/PM5t887GNW
Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер Игр 2018 года в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. Обе фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе.
Позднее в пятницу спортивные пары представят короткие программы. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.