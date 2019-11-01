Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле

Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер Игр 2018 года в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. Обе фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе.

Позднее в пятницу спортивные пары представят короткие программы. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.