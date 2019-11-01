Фигуристка Сотскова сообщила, что рассматривает возможность взять паузу в карьере

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова не исключает, что может взять паузу в карьере, поскольку переживает сложный период в жизни. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления в короткой программе на этапе серии Гран-при в Гренобле.

За прокат короткой программы россиянка получила 50,38 балла, заняв 10-е место. 19-летняя фигуристка чисто исполнила тройной риттбергер, затем коснулась рукой льда при выполнении двойного акселя. Также спортсменка не справилась с выполнением каскада во второй половине программы.

"У меня сейчас сложный период в жизни, веду борьбу с волнением и страхами. Они пока побеждают, но я не сдамся, нужно каждый раз настраивать себя, начинать новый день с чистого листа. Пока я придерживаюсь стратегии выступлений и борьбы с собой, нежели выбираю паузу. Но рассматриваются и такие варианты", - рассказала спортсменка.

Сотскова, которая ранее тренировалась у Елены Буяновой, к нынешнему сезону готовилась под руководством Светланы Соколовской. "Это решение было связано с желанием кататься, несмотря ни на что, я люблю это, я люблю чувствовать себя на льду, - пояснила переход Сотскова. - Мы хорошо работали этим летом, достигли оптимальной формы на сборах в Кисловодске. Но потом по определенным причинам процесс пришлось прервать, мы все начали сначала".