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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Загитова считает, что могла лучше стартовать на этапе Гран-при в Гренобле

После короткой программы олимпийская чемпионка 2018 года занимает второе место

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана фигуристка Алина Загитова считает, что могла лучше выступить в короткой программе на этапе серии Гран-при в Гренобле, но прокат вышел рабочим. Об этом 17-летняя фигуристка рассказала журналистам после выступления.

По итогам короткой программы Загитова занимает второе место с 74,24 балла, лидирует 16-летняя россиянка Алена Косторная (76,55). На третьем месте идет американка Мария Белл (70,25).

"Можно и лучше было, оцениваю этот прокат как рабочий, - рассказала Загитова. - Есть еще над чем работать, но главное, что я вышла и каталась с удовольствием, спокойно и без мандража, я подросла в психологическом плане и знаю, что нужно делать. И я рада, что мне удалось передать эмоции в короткой программе".

В произвольной программе Загитова выступает в образе Клеопатры. "Каждый человек по-своему ее видит, для меня Клеопатра была сильной царицей - и я передаю это в своей программе. Кто-то говорил "она в жизни такая же", но в жизни я другая, это на льду я в образе царицы".

Загитова поблагодарила своих болельщиков, которые в очередной раз после ее выступления выбросили на лед несколько красных плюшевых сердец. "Мои болельщики всегда со мной - тут ли они, или смотрят мои выступления по телевизору. Я рада, что у меня такая поддержка".

Произвольную программу одиночницы представят 2 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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