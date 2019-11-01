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Еврокубки

Курбанов: игроки ЦСКА верно отреагировали на провал в третьей четверти игры с БК "Зенит"

Армейцы победили со счетом 87:70

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА верно отреагировали на неудачную игру команды в третьей четверти матча шестого тура регулярного чемпионата Евролиги против петербургского "Зенита". Таким мнением с журналистами после встречи поделился форвард армейцев Никита Курбанов.

ЦСКА на выезде обыграл "Зенит" со счетом 87:70.

"Мы довольны игрой, несмотря на то, что у нас был провал в третьей четверти, - сказал Курбанов. - Довольны, как мы отреагировали на поражение от "Олимпиакоса" (со счетом 79:84 - прим. ТАСС). Мы правильно отреагировали на тот рывок "Зенита" в третьей четверти, вовремя включились в игру и вернули разницу, которая была в течение всей игры".

"На четвертую четверть выходили с мыслями о том, что нельзя допустить, чтобы "Зенит" почувствовал, что может нас обыграть. Самое главное - они играли дома, и трибуны начали гнать вперед. Мы вовремя включились, большое количество свободных бросков реализовали, много трехочковых было. Но всегда есть куда расти", - добавил Курбанов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав пять побед в шести матчах.

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