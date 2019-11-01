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Еврокубки

Альбиси считает, что баскетболистам "Зенита" не хватает взаимопонимания

Петербуржцы уступили ЦСКА со счетом 70:87
Эндрю Альбиси Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Эндрю Альбиси
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Баскетболистам петербургского "Зенита" не хватает внутрикомандной "химии" для достижения победных результатов. Таким мнением с журналистами после поражения от ЦСКА поделился защитник петербургского клуба Эндрю Альбиси.

"Зенит" уступил ЦСКА дома со счетом 70:87 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. Клуб из Санкт-Петербурга после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы.

"Мы очень ждали нашей победы, но сегодня не получилось. Мы усердно работаем, с уверенностью у нас все в порядке, но нам нужно чуть больше времени, чтобы между нами появилась взаимопонимание. Просто нам осталось добавить и начать добиваться побед", - сказал Альбиси.

В седьмом туре Евролиги 7 ноября "Зенит" примет на своем паркете "Химки".

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