Альбиси считает, что баскетболистам "Зенита" не хватает взаимопонимания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Баскетболистам петербургского "Зенита" не хватает внутрикомандной "химии" для достижения победных результатов. Таким мнением с журналистами после поражения от ЦСКА поделился защитник петербургского клуба Эндрю Альбиси.

"Зенит" уступил ЦСКА дома со счетом 70:87 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. Клуб из Санкт-Петербурга после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы.

"Мы очень ждали нашей победы, но сегодня не получилось. Мы усердно работаем, с уверенностью у нас все в порядке, но нам нужно чуть больше времени, чтобы между нами появилась взаимопонимание. Просто нам осталось добавить и начать добиваться побед", - сказал Альбиси.

В седьмом туре Евролиги 7 ноября "Зенит" примет на своем паркете "Химки".