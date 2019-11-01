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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Мишина и Галлямов объяснили нервозностью ошибки дебюта на взрослом Гран-при

За короткую программу на этапе Гран-при в Гренобле россияне получили 73,77 балла

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили ошибки дебюта в серии Гран-при нервозностью и излишним стремлением все сделать аккуратно. Об этом спортсмены рассказали после выступления на этапе в Гренобле журналистам.

Мишина и Галлямов, перешедшие во взрослое катание в нынешнем сезоне, получили за прокат короткой программы 73,77 балла.

"Нервозность сказалась, мы ошиблись на тех элементах, которые всегда делали хорошо, на дорожках и вращении, причем ошиблись оба. Завтра будет легче, мы уже привыкли к арене, к атмосфере, психологически нам будет уже легче", - сказала Мишина.

Галлямов отметил разницу между катанием на юниорских и взрослых турнирах: "Тут все по-другому - организация, люди. Думаю, что ошибки наших первых взрослых стартов связаны со стремлением все сделать аккуратно. Завтра будет новый день, значит все заново, все сначала".

Произвольные программы пары представят в Гренобле 2 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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