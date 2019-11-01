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Еврокубки

Гендиректор "Зенита": баскетболисты команды прогрессируют, но им не хватает сыгранности

Александр Церковный отметил, что команде нужно время, чтобы стать единым слаженным механизмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Баскетболисты петербургского "Зенита" прогрессируют, но им по-прежнему не хватает сыгранности. Такое мнение ТАСС после поражения от ЦСКА в Евролиге высказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Церковный.

"Зенит" в пятницу на своей площадке уступил ЦСКА (70:87) в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Мы вернулись в третьей четверти и практически перехватили инициативу, сравняли счет, - сказал Церковный. - Не хватило в этот момент одного точного броска, чтобы, возможно, переломить ход матча, соперник же на классе сумел этим воспользоваться и провел три хорошие атаки подряд, забросив три трехочковых и поставив тем самым нас в сложное положение. Плюс мы не можем себе позволить, как ЦСКА, чтобы вся пятерка состояла из бросающих по периметру, периметр полностью перекрыть сложно, потому что у них еще два больших игрока. Как только мы начинали перекрывать периметр, сразу шел пас вниз, а там у них есть, кому завершить, к тому же, сложно обороняться, когда у соперника все летит".

"К ребятам нет вопросов, просто ЦСКА нас сегодня перекидал; да, ошибок было много, больше, наверное, чем должны мы допускать, но я думаю, что нужно немного времени, мы сами видим, где у нас есть проблемы. Мы анализируем, отрабатываем это, и нужно просто немного времени, чтобы команда сыгралась. Есть уже определенные проблески, я вижу прогресс в нашей игре, с атмосферой в коллективе все в порядке. Ребятам нужно время, чтобы стать единым слаженным механизмом, который будет показывать игру высокого уровня и давать результат", - отметил гендиректор "Зенита".

После шести туров "Зенит" расположился на 15-й строчке в турнирной таблице с двумя победами в активе.

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