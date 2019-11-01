Матч "Зенит" - ЦСКА и еще три игры откроют программу 15-го тура РПЛ

ТАСС, 2 ноября. Программа 15-го тура чемпионата России по футболу откроется в субботу четырьмя матчами. В центральном из них действующий чемпион страны "Зенит" в Санкт-Петербурге примет московский ЦСКА, также в этот день состоятся игры "Динамо" - "Ахмат", "Уфа" - "Локомотив" и "Сочи" - "Тамбов".

"Зенит" подходит к последнему матчу первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ), который начнется в 19:00 мск, занимая первое место в турнирной таблице и набрав 32 очка. Отрыв петербуржцев от занимающего вторую строчку "Ростова" составляет три очка, победная серия "Зенита" в чемпионате страны насчитывает три матча. Всего же команда Сергея Семака провела в октябре шесть матчей - помимо трех побед в РПЛ, "Зенит" по разу выиграл и проиграл в Лиге чемпионов, а также разгромил "Томь" в 1/8 финала Олимп - Кубка России со счетом 4:0.

ЦСКА располагается на пятой позиции, имея в активе 26 очков. Армейцы, как и петербуржцы, провели в октябре шесть матчей. Коллектив под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко в чемпионате набрал всего одно очко, на выезде сыграв вничью с "Уфой" (1:1) и проиграв дома "Ростову" (1:3) и "Динамо" (0:1). В Лиге Европы москвичи дома проиграли испанскому "Эспаньолу" (0:2) и венгерскому "Ференцварошу" (0:1). Единственную победу в прошлом месяце красно-синие одержали 30 октября, обыграв "Уфу" (1:0) в 1/8 финала Кубка России благодаря голу словенского полузащитника Яки Бийола на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Что касается кадровой ситуации, то оба тренера подходят к матчу без дисквалифицированных игроков. В списке травмированных у "Зенита" по-прежнему значатся защитник Эммануэль Маммана и фланговый нападающий Малком, которые получали травмы 7 октября и 15 августа соответственно. При этом штаб сине-бело-голубых во главе с Семаком предоставил отдых лидеру атак Артему Дзюбе, который в 14-м туре в игре с "Крыльями" провел на поле 30 минут, забив гол, а в кубковой встрече с "Томью" он и вовсе остался вне заявки.

Гончаренко продолжает обходиться без защитника Виктора Васина, а также полузащитников Алана Дзагоева и Дмитрия Ефремова. При этом в Санкт-Петербург вместе с командой отправился другой игрок обороны - Седрик Гогуа, не выходивший на поле с 6 октября. В остальном список армейцев, отправившихся на выезд, близок к оптимальному - в него, в частности, включены защитники Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, пропустившие из-за повреждений 10 и 15 матчей в разных турнирах соответственно.

Матч в Санкт-Петербурге станет 65-м в российской истории противостояния "Зенита" и ЦСКА: на данный момент преимущество по победам на стороне команды из Москвы - 25 против 23, еще 16 раз соперники сыграли вничью. В прошлом сезоне армейцы и сине-бело-голубые обменялись домашними победами (2:0 в Москве, 3:1 в Санкт-Петербурге).

Непростой выезд "Локомотива" перед матчем с "Ювентусом"

Матч между "Уфой" и "Локомотивом" начнется в 14:00 мск. Безвыигрышная серия клуба из Башкортостана в разных турнирах составляет пять матчей. Подопечные Вадима Евсеева показывают неплохой футбол, в игре команды виден прогресс, но "Уфу" подводит реализация - футболистам удалось забить лишь один мяч в последних пяти встречах. Перед матчем с железнодорожниками команда Евсеева располагается на 11-й строчке с 16 очками в активе.

Кадровые проблемы начинают сказываться на результатах "Локомотива", железнодорожники крупно уступили "Спартаку" на своем поле (0:3), прервав пятиматчевую серию побед. В лазарете находятся защитники Мацей Рыбус, полузащитник Антон Миранчук, а также нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич. Нехватка ключевых игроков может серьезно сказаться не только на результате в игре с "Уфой", но и в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" 6 ноября. "Локомотив" идет третьим с 29 очками, но плотность в турнирной таблице не дает команде Семина права на ошибку.

В 14:00 "Динамо" на своем поле начнет матч против грозненского "Ахмата". Бело-голубые находятся на 13-м месте (14 очков), но в последних двух встречах в рамках РПЛ команда Кирилла Новикова продемонстрировала, что способна на многое, сыграв вничью с "Краснодаром" (1:1) и обыграв ЦСКА (1:0). "Ахмат" переживает не самые лучшие времена - грозненцы опустились на 15-ю строчку в турнирной таблице, 30 сентября с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов. Пришедший ему на смену Игорь Шалимов постепенно налаживает игру "Ахмата", в последнем матче грозненцы разгромили "Луч" из Владивостока (5:1) в 1/8 финала Кубка России.

В еще одном матче субботы "Сочи" примет "Тамбов", стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Сочинцы расположились на 14-й строчке (13 очков), а клуб из Тамбова идет на последнем месте в турнирной таблице (11 очков). Хозяева поля в шести последних играх одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. Гости за аналогичный период уступили в четырех играх, одержав две победы.