ПСЖ проиграл "Дижону" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 2 ноября. "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:2 в гостях уступил "Дижону" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе "Дижона" голы забили Мунир Шуиар (45+5) и Жондер Кадис (47). У гостей отличился Килиан Мбаппе (19).

ПСЖ потерпел третье поражение в сезоне. Ранее парижский клуб уступал на выезде "Ренну" (1:2) и дома "Реймсу" (0:2). ПСЖ проиграл 8 матчей в чемпионате Франции в 2019 году, что является худшим результатом с 2010 года, когда парижский клуб потерпел 13 поражений.

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 27 очков после 12 матчей. "Дижон" идет 18-м, имея в активе 12 очков после 12 встреч.

В следующем туре 9 ноября подопечные Томаса Тухеля на выезде встретятся с "Брестом", 6 ноября ПСЖ на домашнем поле проведет матч в рамках четвертого тура Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". "Дижон" также 9 ноября сыграет в гостях с "Монако".