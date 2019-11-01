Боксер Ковалев со второй попытки сделал вес перед поединком с Альваресом

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 2 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев только со второй попытки смог сделать вес в преддверии поединка против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии взвешивания.

Поединок пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять чемпионский титул WBO.

В первой попытке Ковалев превысил допустимую весовую планку на 100 грамм, во второй показал нужный вес - 79,37 кг. Альварес с первой попытки уложился в вес - 79,1 кг.

На счету Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.