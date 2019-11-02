"Даллас" обыграл "Колорадо" в матче НХЛ. Худобин отразил 38 бросков

ТАСС, 2 ноября. "Колорадо" проиграл "Далласу" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей обе шайбы забросил Руп Хинтц (19-я и 26-я минуты), у проигравших отличился Натан Маккиннон (30).

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 38 бросков из 39, он был признан третьей звездой матча. Первой стал Хинтц, второй - Маккиннон.

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в нынешнем сезоне. Форвард гостей Александр Радулов, а также нападающие "Колорадо" Владислав Каменев, Валерий Ничушкин и защитник хозяев Никита Задоров результативными действиями не отметились. Безголевая серия Ничушкина достигла 82 матчей.

"Даллас" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 13 очков после 15 игр. "Колорадо" потерпел четвертое поражение подряд и идет четвертым с 18 очками в 13 встречах.

В следующем матче "Даллас" примет "Монреаль" 3 ноября, "Колорадо" в этот же день в гостях сыграет с "Аризоной".