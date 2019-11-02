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НБА

"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче НБА. Джеймс и Дончич оформили по трипл-даблу

Встреча завершилась победой калифорнийского клуба в овертайме со счетом 119:110
Описание
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 2 ноября. "Даллас" проиграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в овертайме со счетом 110:119 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе хозяев трипл-дабл оформил словенский защитник Лука Дончич, набравший 31 очко, сделавший 13 подборов и 15 передач. У гостей трипл-даблом отметился Леброн Джеймс, в его активе 39 очков, 12 подборов и 16 передач.

"Лейкерс" занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. "Даллас" идет седьмым с тремя победами и двумя поражениями. В следующем матче "Даллас" 4 ноября в гостях сыграет с "Кливлендом", "Лейкерс" в этот же день на выезде встретятся с "Сан-Антонио".

Результаты остальных матчей игрового дня: "Бруклин" - "Хьюстон" - 123:116; "Индиана" - "Кливленд" - 102:95; "Орландо" - "Милуоки" - 91:123; "Бостон" - "Нью-Йорк" - 104:102; "Чикаго" - "Детройт" - 112:106.

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