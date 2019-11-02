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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова: запрет на четверные прыжки в короткой программе фигуристок тормозит прогресс

По правилам ISU, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Запрет на исполнение прыжков в четыре оборота в короткой программе в женских соревнованиях замедляет прогресс фигурного катания. Такое мнение ТАСС в субботу высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены к исполнению только в произвольной программе. При этом девушкам разрешается выполнять в короткой программе другой прыжок повышенной сложности - тройной аксель.

"Четверные прыжки в короткой программе запрещены, причем непонятно почему, - сказала Тарасова. - Это невыгодно для развития фигурного катания. Наши девочки из группы Этери Тутберидзе опережают время, и почему им надо стоять на месте? Чтобы их в короткой программе укусили?"

На текущий момент две российские фигуристки исполняют на соревнованиях прыжки в четыре оборота - Александра Трусова и Анна Щербакова.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЗимние олимпийские виды спорта
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