Тарханов: ЦСКА в матче с "Зенитом" может как выстрелить, так и провалиться

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА является молодой и непредсказуемой командой, в матче 15-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита" армейцы могут и сыграть здорово, и провалиться. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев Александр Тарханов.

Встреча между "Зенитом" и ЦСКА состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - 19:00 мск. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице с 32 очками, ЦСКА идет пятым (26).

"Непредсказуемая игра, хоть и ясно, как "Зенит" будет дома играть, - сказал Тарханов. - В средней линии они хорошо играют, в центре обороны два монстра - Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Если брать по опыту, "Зенит" сейчас сильнее, а у ЦСКА молодая команда - они могут где-то выстрелить, а где-то провалиться. Думаю, игра должна получиться интересной".

Отдельно специалист высказался по поводу кризиса в игре лучшего бомбардира чемпионата России сезона-2018/19, нападающего ЦСКА Федора Чалова. Форвард армейцев в семи последних матчах не отметился ни одним результативным действием, а также не реализовал пенальти.

"В том сезоне Чалов все забивал, у него получалось - сейчас у него спад, может быть, снизил требования к себе. Валерий Лобановский в своем последнем интервью говорил, что игрок должен все время совершенствоваться - тогда будет мотивация, тогда будет результат. Если чуть-чуть дать себе поблажку, это моментально сказывается, и игрок выглядит не так, как обычно", - отметил Тарханов.

У ЦСКА есть проблемы с уверенностью в обороне

По мнению Тарханова, на результативности ЦСКА также сказывается неуверенность игроков в том, что защита может сыграть надежно. В октябре ЦСКА провел шесть матчей, одержав в них одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Безвыигрышная серия армейцев насчитывала пять игр, она завершилась 30 октября, когда команда дома в 1/8 финала Олимп - Кубка России обыграла "Уфу" (1:0).

"Когда были Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, оборона была мощная и, естественно, игроки ЦСКА много действовали в атаку, потому что были уверены, знали, что в защите порядок, - отметил специалист. - Сейчас в этом плане есть проблемы. Может быть, это тоже действует на реализацию. Из опытных остался один Игорь Акинфеев, поэтому оборона дает трещины".

"После матча с "Ференцварошем" (встреча в Лиге Европы завершилась поражением ЦСКА со счетом 0:1 - прим. ТАСС) даже Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА) говорил, что два опорника, Ильзат Ахметов и Иван Обляков, играли так, что разрыв между ними и обороной был 35 метров. Это тоже влияет", - добавил Тарханов.