Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тарханов: ЦСКА в матче с "Зенитом" может как выстрелить, так и провалиться

Встреча 15-го тура РПЛ состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге
Александр Тарханов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Александр Тарханов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА является молодой и непредсказуемой командой, в матче 15-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита" армейцы могут и сыграть здорово, и провалиться. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев Александр Тарханов.

Встреча между "Зенитом" и ЦСКА состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - 19:00 мск. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице с 32 очками, ЦСКА идет пятым (26).

"Непредсказуемая игра, хоть и ясно, как "Зенит" будет дома играть, - сказал Тарханов. - В средней линии они хорошо играют, в центре обороны два монстра - Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Если брать по опыту, "Зенит" сейчас сильнее, а у ЦСКА молодая команда - они могут где-то выстрелить, а где-то провалиться. Думаю, игра должна получиться интересной".

Отдельно специалист высказался по поводу кризиса в игре лучшего бомбардира чемпионата России сезона-2018/19, нападающего ЦСКА Федора Чалова. Форвард армейцев в семи последних матчах не отметился ни одним результативным действием, а также не реализовал пенальти.

"В том сезоне Чалов все забивал, у него получалось - сейчас у него спад, может быть, снизил требования к себе. Валерий Лобановский в своем последнем интервью говорил, что игрок должен все время совершенствоваться - тогда будет мотивация, тогда будет результат. Если чуть-чуть дать себе поблажку, это моментально сказывается, и игрок выглядит не так, как обычно", - отметил Тарханов.

У ЦСКА есть проблемы с уверенностью в обороне

По мнению Тарханова, на результативности ЦСКА также сказывается неуверенность игроков в том, что защита может сыграть надежно. В октябре ЦСКА провел шесть матчей, одержав в них одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Безвыигрышная серия армейцев насчитывала пять игр, она завершилась 30 октября, когда команда дома в 1/8 финала Олимп - Кубка России обыграла "Уфу" (1:0).

"Когда были Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, оборона была мощная и, естественно, игроки ЦСКА много действовали в атаку, потому что были уверены, знали, что в защите порядок, - отметил специалист. - Сейчас в этом плане есть проблемы. Может быть, это тоже действует на реализацию. Из опытных остался один Игорь Акинфеев, поэтому оборона дает трещины".

"После матча с "Ференцварошем" (встреча в Лиге Европы завершилась поражением ЦСКА со счетом 0:1 - прим. ТАСС) даже Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА) говорил, что два опорника, Ильзат Ахметов и Иван Обляков, играли так, что разрыв между ними и обороной был 35 метров. Это тоже влияет", - добавил Тарханов.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Кубок мира по регби
Сборная ЮАР стала трехкратным победителем Кубка мира по регби
В финальном матче южноафриканцы обыграли команду Англии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС