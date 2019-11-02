Сборная ЮАР стала трехкратным победителем Кубка мира по регби

ТАСС, 2 ноября. Сборная ЮАР по регби победила команду Англии со счетом 32:12 в финальном матче Кубка мира. Встреча прошла в Иокогаме. Команда ЮАР в третий раз выиграла турнир и догнала сборную Новой Зеландии, которая единолично лидировала по количеству побед. Ранее южноафриканцы побеждали на Кубках мира в 1995 и 2007 годах, команда дважды становилась третьей (1999, 2015) и дважды завершала борьбу на стадии 1/4 финала (2003, 2011). Победитель первого тайма в финале Кубка мира всегда выигрывал в матче. После первого тайма южноафриканцы вели со счетом 12:6. Для англичан этот финал стал четвертым в истории (столько же раз в финал выходили новозеландцы и австралийцы, данное достижение является рекордным), для сборной ЮАР - третьим. Главный тренер сборной Англии австралиец Эдди Джонс стал первым иностранцем, выведшем команду в финал Кубка мира. Впервые финальный матч обслуживал главный арбитр не из англоязычной страны, на игре работал француз Жером Гарсес.

Матч посетили британский принц Гарри, наследный принц Акисино (Фумихито), брат императора Японии Нарухито и князь Монако Альбер II. Перед матчем прошла минута молчания в память о жертвах тайфуна "Хагибис". Ранее в матче за третье место новозеландцы переиграли сборную Уэльса со счетом 40:17, завоевав бронзовые медали в третий раз в истории. Англичане в девятый раз приняли участие в Кубке мира, сборная Англии один раз стала победителем турнира (2003), дважды становилась серебряным призером (1991, 2007), один раз уступила в матче за третье место (1995), трижды завершала борьбу на стадии 1/4 финала (1987, 1999, 2011) и один раз не сумела выйти в плей-офф (2015).

The final whistle goes and @Springboks are World Champions for the third time after beating England 32-12 in the final at Rugby World Cup 2019.#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/ErWmYZT83T — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 2, 2019

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Сборная России, во второй раз в своей истории участвовавшая в финальной стадии Кубка мира, вновь не сумела выйти в плей-офф, проиграв все четыре встречи в группе А (сборной Японии со счетом 10:30, команде Самоа со счетом 9:34, сборной Ирландии со счетом 0:35, команде Шотландии со счетом 0:61). Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Путь к финалу Команда ЮАР начала свой путь на Кубке мира с поражения от команды Новой Зеландии (13:23). Затем южноафриканская команда поочередно обыграла в группе команды Намибии (57:3), Италии (49:3) и Канады (66:7). В четвертьфинале сборная ЮАР оказалась сильнее команды Японии со счетом 26:3, в полуфинале сборная ЮАР сломила сопротивление команды Уэльса (19:16) благодаря штрафному, реализованному за четыре минуты до окончания матча.