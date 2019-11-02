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Футбол в России

Футболистки "Звезды-2005" стали обладателями Кубка России

В финальном матче пермский клуб обыграл "Рязань-ВДВ" со счетом 2:0

ТАСС, 2 ноября. Пермский футбольный клуб "Звезда-2005" одержал победу над "Рязанью-ВДВ" со счетом 2:0 в финальном матче Кубка России среди женских команд. Встреча прошла в Армавире.

Забитыми мячами отметились Анастасия Берендеева (51-я минута) и Татьяна Козыренко (76).

Для "Звезды-2005", которая выиграла трофей в прошлом сезоне, эта победа стала седьмой на турнире, по этому показателю команда делит первое место с воронежской "Энергией". Еще дважды пермский клуб проигрывал в решающем матче соревнования. "Рязань-ВДВ" в восьмой раз вышла в финал Кубка России, на счету команды две победы и шесть поражений в решающих матчах турнира.

Теги
Российский футбол
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