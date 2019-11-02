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Мировой футбол

ФИФА призвала бизнесменов Азии переориентировать средства с европейского на местный футбол

По словам главы ФИФА, бизнесмены Юго-Восточной Азии инвестируют в европейский футбол в 10 раз больше средств, чем в местный

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал азиатских бизнесменов переориентировать собственные инвестиции с европейского на местный рынок. Об этом он заявил в субботу во время церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ФИФА и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

По его словам, бизнесмены Юго-Восточной Азии инвестируют в европейский футбол в 10 раз больше средств, чем в местный. "Мы совместно со странами АСЕАН должны изменить эту ситуацию", - добавил он.

Предполагается, что меморандум поддержит подачу запланированной совместной заявки стран АСЕАН на проведение чемпионата мира по футболу. Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Вьетнам договорились подать совместную заявку на проведение мирового первенства в 2034 году. 23 июня премьер-министр королевства Прают Чан-Оча сообщил, что лидеры АСЕАН поддержали общее желание разработать такую заявку.

Теги
Инфантино, ДжанниМировой футбол
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