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Летние неолимпийские виды спорта

Филатов назвал выдающимися результаты российских шахматистов на командном ЧЕ

Мужская и женская команды завоевали на турнире золотые медали
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская и мужская сборные России по шахматам показали выдающиеся результаты на командном чемпионате Европы в Батуми. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Турнир завершился в субботу. Мужская и женская команды России завоевали на нем золотые медали. Обе российские команды одержали победы на одном турнире в третий раз, ранее такое случалось в 2007 и 2015 годах.

"Гордимся выдающимся успехом наших сборных, женская сборная показала, что может добиваться серьезных результатов, очень рад за команду, - сказал Филатов. - У мужской сборной был экспериментальный состав, и он тоже не подвел. Гордимся, перед началом я надеялся порадовать любителей шахмат двумя золотыми медалями наших сборных, и здорово, что удалось".

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичЛетние неолимпийские виды спорта
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