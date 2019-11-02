Филатов назвал выдающимися результаты российских шахматистов на командном ЧЕ

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская и мужская сборные России по шахматам показали выдающиеся результаты на командном чемпионате Европы в Батуми. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Турнир завершился в субботу. Мужская и женская команды России завоевали на нем золотые медали. Обе российские команды одержали победы на одном турнире в третий раз, ранее такое случалось в 2007 и 2015 годах.

"Гордимся выдающимся успехом наших сборных, женская сборная показала, что может добиваться серьезных результатов, очень рад за команду, - сказал Филатов. - У мужской сборной был экспериментальный состав, и он тоже не подвел. Гордимся, перед началом я надеялся порадовать любителей шахмат двумя золотыми медалями наших сборных, и здорово, что удалось".