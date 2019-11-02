Газизов: ФК "Уфа" смотрелся интереснее и агрессивнее "Локомотива" в матче РПЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Уфа" действовали интереснее и лучше "Локомотива" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

"Уфа" в субботу на своем поле сыграла вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу нападающего Эдера, хозяева поля ответили на него точным одиннадцатиметровым ударом в исполнении форварда Ловро Бизяка.

"Мне кажется, что мы играли очень хорошо, - сказал Газизов. - Эта игра была продолжением той, что мы показывали с ЦСКА (за последние две недели уфимцы сыграли с армейцами вничью в чемпионате России (1:1), а в 1/8 финала Олимп - Кубка России проиграли (0:1), пропустив гол в концовке - прим. ТАСС). Ребята отдались игре, и тренерский штаб все правильно выполнил. Две команды хорошо играли, мне показалось, что "Уфа" была интереснее, агрессивнее".

"Огромное спасибо болельщиками - шесть с лишним тысяч пришли в пять градусов мороза - это самый главный показатель. Болельщики помогают команде двигаться вперед и так играть против грандов", - отметил генеральный директор "Уфы".

Газизов не согласился с формулировкой, что против лидеров "Уфа" играет хорошо, а с аутсайдерами РПЛ - хуже. "Команды все квалифицированные, и сказать, что кто-то аутсайдер - нельзя, - подчеркнул Газизов. - Понятно, что "Локомотив" и ЦСКА, и вся пятерка лидеров - это сильные команды, а остальные примерно равны; сегодня у любой команды забрать очки очень сложно. Объяснений нет, но то, что мы хорошо играем с грандами - это факт".

После 15 матчей "Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Локомотив", в активе которого 30 очков, располагается на второй строчке. Уфимцы в 16-м туре на выезде 10 ноября сыграют с "Оренбургом", железнодорожники в этот же день в Москве примут "Краснодар".