В команде Ковалева считают, что проблемы во время взвешивания связаны с погрешностью весов

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 2 ноября. /ТАСС/. Проблемы во время взвешивания у российского боксера Сергея Ковалева связаны с погрешностью весов и "играми" со стороны соперника. Об этом ТАСС заявили в команде спортсмена.

Ранее Ковалев лишь со второго раза смог войти в весовую категорию до 79,38 кг. При этом Ковалеву пришлось снять всю одежду.

"Сергей проверял вес до взвешивания, все было в норме. Видимо, что-то не так было с весами. К тому же команда соперника играла на нервах", - сказал собеседник агентства.

Бой Ковалева против мексиканца Сауля Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. На кону будет стоять чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).