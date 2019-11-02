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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Воронов не считает хорошим результатом шестое место на этапе в Гренобле

Первое место с результатом 297,16 балла занял американец Натан Чен
Сергей Воронов EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Сергей Воронов
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов назвал безрезультатным свое выступление на этапе серии Гран-при в Гренобле, спортсмен извинился за свое выступление перед близкими. Об этом Воронов рассказал в общении с журналистами после выступления.

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Один из самых опытных российских фигуристов занял на этапе в Гренобле шестое место с 220,98 баллами. Выиграл турнир американец Натан Чен (297,16), серебро этапа завоевал 21-летний россиянин Александр Самарин, замкнул тройку призеров француз Кевин Эймос (254,64).

"Программу по ходу выступления пришлось менять, но дело даже не в этом - дело в не сделанных двух последних прыжках, и я хотел бы извиниться перед своими близкими, и прежде всего перед мамой, - рассказал 32-летний Воронов. - Оправданий для себя я не собираюсь искать, но, пожалуй, только я до конца знаю, чего мне это стоит - перебарывать себя. Да и чего оправдываться, результат - он либо есть, либо его нет. На данный момент его нет, остальное - лишние разговоры".

Спортсмен отметил, что пока эмоции после выступления его еще не отпустили.

"Нельзя никогда ничего решать на эмоциях - утро вечера мудренее. Сейчас я на эмоциях, и опыт позволяет их сдерживать. Винить некого - нужно разобраться в себе. И я ни у кого не собираюсь спрашивать, что мне делать дальше", - подчеркнул фигурист.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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