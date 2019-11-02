Вратарские подвиги на стадионе Яшина. "Динамо" ушло от поражения в матче РПЛ с "Ахматом"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля голом в компенсированное ко второму тайму время отметился защитник Иван Ордец, у гостей отличился Андрес Понсе, реализовавший пенальти на 43-й минуте. Бело-голубые, 8 октября назначившие Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера, продлили серию без поражений до трех матчей (ранее команда сыграла вничью с "Краснодаром" - 1:1, а также обыграла ЦСКА - 1:0). При предыдущем наставнике, Дмитрии Хохлове, динамовцы проиграли три матча подряд, после чего он покинул занимаемый пост.
В "Ахмате" тренерская перестановка произошла 30 сентября - вместо Рашида Рахимова в клуб из Грозного пришел Игорь Шалимов. При новом наставнике команда провела пять матчей, в которых одержала одну победу, потерпела одно поражение, а также три раза сыграла вничью.
Этот матч стал 23-м между "Динамо" и "Ахматом"; в истории личных встреч сохраняется равенство - москвичи и грозненцы выиграли по семь матчей, еще девять игр завершились вничью. При этом бело-голубые не могут обыграть команду из столицы Чечни на протяжении восьми матчей подряд (шесть ничьих, два поражения). Последняя победа столичного клуба датирована 23 ноября 2014 года - та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу динамовцев, а клуб из Грозного назывался "Терек". Клуб был переименован в "Ахмат" в 2017 году.
Два пенальти, удаление и гол в концовке
Перед игрой "Ахмат" остался без защитника и капитана Ризвана Уциева, который в этом сезоне провел 13 из 14 матчей чемпионата - вместо Москвы футболист отправился в Германию на лечение и реабилитацию. "Динамо", несмотря на то, что состав не претерпел изменений по сравнению с играми против "Краснодара" и ЦСКА, начало встречу невыразительно, позволяя сопернику раз за разом напрягать защиту и вратаря Антона Шунина. Особенно активен был Бернард Бериша, который, впрочем, уже на 21-й минуте из-за травмы был заменен на Евгения Харина.
На исходе получаса игры хозяева поля провели едва ли не первую осмысленную атаку на ворота Евгения Городова, которая могла завершиться голом. Главный арбитр Сергей Лапочкин посчитал, что Магомед Мусалов сыграл рукой в своей штрафной и назначил пенальти - подошедший к точке Кирилл Панченко не смог переиграть голкипера соперников, пробив не лучшим образом. После неиспользованного шанса хозяева поля активизировались и стали действовать гораздо острее. Увлекшись атаками, бело-голубые перед самым перерывом позволили сопернику заработать ответный пенальти. Григорий Морозов сфолил на Харине - к точке подошел Андрес Понсе, его удар под перекладину оказался неберущимся.
Во втором тайме тренерский штаб "Динамо" провел две быстрых замены, выпустив на поле Артура Юсупова и Максимилиана Филиппа вместо Романа Нойштедтера и не забившего пенальти Панченко. Задумки, которые пытался реализовать Новиков, не успели сбыться, потому что команда осталась в меньшинстве - Шарль Каборе получил две желтые карточки за три минуты и был справедливо удален с поля. Вдесятером "Динамо" стало смотреться более заряженной на атаку, чем в полном составе. Во многом этому способствовала замена защитника Заурбека Плиева на нападающего Клинтона Н'Жи, который на прошлой неделе принес бело-голубым победу в дерби с ЦСКА.
После этих событий игра стала более открытой: полумоменты стали возникать то у одних, то у других ворот. Незадолго до истечения времени второго тайма "Ахмат" имел реальную возможность снять все вопросы о победителе - грозненцы убежали в контратаку, после прострела Понсе Магомед Митришев попытался пробить в противоход Шунину, однако голкипер хозяев, проводивший 250-й официальный матч за родной клуб, отбил мяч ногой и сохранил интригу. Уже в добавленное ко второму тайму время после подачи с углового в исполнении Константина Рауша Ордец точно пробил головой и принес бело-голубым ничью. Немаловажную роль в этом эпизоде сыграл Шунин, подключившийся к атаке и навязавший борьбу защитникам соперников.
"Смена тренера пошла на пользу "Динамо"
Удаленный во втором тайме полузащитник "Динамо" Шарль Каборе после матча отметил, что команда сумела проявить характер. "Удаление - на усмотрение судьи. Работу судей обсуждать не буду. Главное, что команда показывает волю и характер", - сказал он, добавив, что бело-голубые, учитывая то, как складывался матч, заработали важное очко.
Его партнер по команде Константин Рауш, отдавший голевую передачу на Ордеца, назвал ничью неплохим результатом. "Мы не смогли показать ту хорошую игру, которую показывали с "Краснодаром" и ЦСКА, - сказал он. - Понятно, что мы не довольны, но учитывая, как складывался матч, одно очко - это неплохо. Новый тренер - большой молодец, верит в нас".
Также фигуру тренера Кирилла Новикова в разговоре с ТАСС отметил и нападающий бело-голубых Сильвестр Игбун. "Наверное, нам на пользу пошла смена тренера, - сказал форвард. - Учитывая результаты - это точно. Но я бы не сказал, что предыдущий тренер был плохой. Просто, ему и нам очень не везло".
"Результатом я не доволен - мы хотели выиграть, могли это сделать. Жаль, но мы продолжаем сыгрываться и прогрессировать", - заключил Игбун.
После 15 туров "Динамо" располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 15 матчах. "Ахмат" занимает 15-е место, в активе команды 14 очков. В 16-м туре бело-голубые на выезде сыграют с казанским "Рубином" 9 ноября. Днем раньше грозненцы примут екатеринбургский "Урал".