Вратарские подвиги на стадионе Яшина. "Динамо" ушло от поражения в матче РПЛ с "Ахматом"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом в компенсированное ко второму тайму время отметился защитник Иван Ордец, у гостей отличился Андрес Понсе, реализовавший пенальти на 43-й минуте. Бело-голубые, 8 октября назначившие Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера, продлили серию без поражений до трех матчей (ранее команда сыграла вничью с "Краснодаром" - 1:1, а также обыграла ЦСКА - 1:0). При предыдущем наставнике, Дмитрии Хохлове, динамовцы проиграли три матча подряд, после чего он покинул занимаемый пост. В "Ахмате" тренерская перестановка произошла 30 сентября - вместо Рашида Рахимова в клуб из Грозного пришел Игорь Шалимов. При новом наставнике команда провела пять матчей, в которых одержала одну победу, потерпела одно поражение, а также три раза сыграла вничью.

Этот матч стал 23-м между "Динамо" и "Ахматом"; в истории личных встреч сохраняется равенство - москвичи и грозненцы выиграли по семь матчей, еще девять игр завершились вничью. При этом бело-голубые не могут обыграть команду из столицы Чечни на протяжении восьми матчей подряд (шесть ничьих, два поражения). Последняя победа столичного клуба датирована 23 ноября 2014 года - та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу динамовцев, а клуб из Грозного назывался "Терек". Клуб был переименован в "Ахмат" в 2017 году. Два пенальти, удаление и гол в концовке Перед игрой "Ахмат" остался без защитника и капитана Ризвана Уциева, который в этом сезоне провел 13 из 14 матчей чемпионата - вместо Москвы футболист отправился в Германию на лечение и реабилитацию. "Динамо", несмотря на то, что состав не претерпел изменений по сравнению с играми против "Краснодара" и ЦСКА, начало встречу невыразительно, позволяя сопернику раз за разом напрягать защиту и вратаря Антона Шунина. Особенно активен был Бернард Бериша, который, впрочем, уже на 21-й минуте из-за травмы был заменен на Евгения Харина. На исходе получаса игры хозяева поля провели едва ли не первую осмысленную атаку на ворота Евгения Городова, которая могла завершиться голом. Главный арбитр Сергей Лапочкин посчитал, что Магомед Мусалов сыграл рукой в своей штрафной и назначил пенальти - подошедший к точке Кирилл Панченко не смог переиграть голкипера соперников, пробив не лучшим образом. После неиспользованного шанса хозяева поля активизировались и стали действовать гораздо острее. Увлекшись атаками, бело-голубые перед самым перерывом позволили сопернику заработать ответный пенальти. Григорий Морозов сфолил на Харине - к точке подошел Андрес Понсе, его удар под перекладину оказался неберущимся. Во втором тайме тренерский штаб "Динамо" провел две быстрых замены, выпустив на поле Артура Юсупова и Максимилиана Филиппа вместо Романа Нойштедтера и не забившего пенальти Панченко. Задумки, которые пытался реализовать Новиков, не успели сбыться, потому что команда осталась в меньшинстве - Шарль Каборе получил две желтые карточки за три минуты и был справедливо удален с поля. Вдесятером "Динамо" стало смотреться более заряженной на атаку, чем в полном составе. Во многом этому способствовала замена защитника Заурбека Плиева на нападающего Клинтона Н'Жи, который на прошлой неделе принес бело-голубым победу в дерби с ЦСКА.

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