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Бокс

Чемпион ОИ по боксу Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO, выиграв у Акбербаева

Бой закончился техническим нокаутом в шестом раунде

ТАСС, 2 ноября. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у казахстанца Исы Акбербаева техническим нокаутом в шестом раунде.

Казахстанец отказался от продолжения боя после окончания шестого раунда.

Россиянин впервые защитил пояс, который завоевал в июне этого года благодаря победе над Абрахамом Табулом из Ганы техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 28-летнего Тищенко теперь шесть побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

35-летний Акбербаев потерпел первое поражение при 20 победах (15 нокаутом). Казахстанец выступал на родине, в России, Германии и США, предыдущий поединок провел почти два года назад.

В другом бою россиянин Марк Урванов завоевал вакантный титул интернационального чемпиона WBO в весе до 57,15 кг, победив соотечественника Евгения Чупракова техническим нокаутом в третьем раунде. В послужном списке 23-летнего Урванова теперь 17 побед (9 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья, 29-летнего Чупракова - 21 победа (11 нокаутом), 2 поражения. Чупраков провел второй поединок после поражения от японца Масаюки Ито в поединке за титул чемпиона мира WBO техническим нокаутом в седьмом раунде в декабре прошлого года.

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Бокс
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