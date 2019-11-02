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Серия Гран-при по фигурному катанию

Танцоры Загорски и Гурейро понимали, что у них не было шанса на попадание в финал Гран-при

Россияне заняли пятое место на этапе в Гренобле

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российские танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро к старту серии Гран-при осознавали, что из-за травмы партнерши у пары не было шансов на попадание в финал. Об этом спортсмены рассказали в общении с журналистами по окончании своего выступления на этапе серии в Гренобле.

Загорски получила травму колена на тренировке в начале сезона после контрольных прокатов сборной в Лужниках. На этапе в Гренобле по итогам двух программ дуэт стал пятым (184,44). Выиграли этап французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (222,24), второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (204,84), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).

"Мы знали, что у нас будут сложные этапы, и при хорошей подготовке мы могли бы задумываться о финале серьезно, но все-таки были не совсем в боевом состоянии - говорить об этом было бы глупо. Каждый ставит перед собой задачи, нашей было подготовиться к чемпионату страны и хорошо выступить там", - рассказал Гурейро.

Спортсмены отметили, что заметно прогрессировали в плане оценок по сравнению с предыдущим этапом серии в США. "Уровни у нас просто шикарные, по оценкам мы существенно поработали, но энергетика там у нас была сильнее", - сказал Гурейро.

Загорски подчеркнула, что она получила удовольствие от выступления во Франции, несмотря на травму, но перед чемпионатом России, который пройдет в декабре в Красноярске, спортсмены могут взять паузу.

"Она необходима, чтобы потом все было лучше. Если мы и прибавили к этапу в Гренобле, то за счет внутренних запасов - на прошлой неделе практически ничего не отрабатывали, просто чувствовали лед, поскольку травма относительно свежая. Нам нужно восстановиться", - добавил Гурейро.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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