"Бавария" с разгромным счетом уступила "Айнтрахту" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 2 ноября. Мюнхенская "Бавария" проиграла со счетом 1:5 "Айнтрахту" (Франкфурт) в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне в присутствии 51500 зрителей.

В составе победителей голы забили Филип Костич (25-я минута), Джибриль Соу (33), Давид Абрахам (49), Мартин Хинтереггер (61) и Гонсалу Пасиенсиа (85). У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (37). На девятой минуте встречи красную карточку получил защитник "Баварии" Джером Боатенг. 500-й матч в составе "Баварии" провел нападающий Томас Мюллер, в его активе 187 голов и 173 голевые передачи.

В других матчах игрового дня чемпионата Германии соперник московского "Локомотива" по группе Лиги чемпионов "Байер" (Леверкузен) в меньшинстве потерпел домашнее поражение от "Боруссии" из Мёнхенгладбаха, дортмундская "Боруссия" дома разгромила "Вольфсбург" (3:0), а "Вердер" на домашнем поле сыграл вничью с "Фрайбургом" (2:2).

"Бавария" опустилась на четвертое место, подопечные Нико Ковача имеют в активе 18 очков после 10 матчей и отстают от лидирующей "Боруссии" из Мёнхенгладбаха на четыре балла. Мюнхенский клуб пропустил 16 голов в 10 играх текущего розыгрыша первенства страны, последний раз подобный результат был зафиксирован в сезоне-2008/09, тогда клубом руководил Юрген Клинсманн. "Айнтрахт" идет шестым, набрав 17 очков.

В следующем туре 9 ноября подопечные Нико Ковача на домашнем стадионе примут дортмундскую "Боруссию", 6 ноября в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" дома встретится с греческим "Олимпиакосом". "Айнтрахт" в 11-м туре первенства страны 10 ноября на выезде сыграет с "Фрайбургом", а 7 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги Европы в гостях сразится с бельгийским "Стандардом".