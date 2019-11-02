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Летние неолимпийские виды спорта

Вне конкуренции. Мужская и женская сборные России победили на ЧЕ по шахматам

Команды одновременно выиграли золотые медали в третий раз в истории
Даниил Дубов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Даниил Дубов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Триумфом сборных России закончились мужской и женский командные чемпионаты Европы по шахматам в грузинском Батуми. Мужская сборная выиграла золото континентального первенства в пятый раз, а женская - в третий раз подряд и в шестой в сумме. Это лишь третий случай в истории, когда и мужская, и женская сборные России одновременно выигрывают золотые медали чемпионата Европы. Ранее такое случалось в 2007 и 2015 годах.

Как заявил ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, национальные команды добились выдающегося результата в Европе. "Гордимся выдающимся успехом наших сборных, женская сборная показала, что может добиваться серьезных результатов, очень рад за команду, - сказал Филатов. - У мужской сборной был экспериментальный состав, и он тоже не подвел. Гордимся, перед началом я надеялся порадовать любителей шахмат двумя золотыми медалями наших сборных, и здорово, что удалось".

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В "экспериментальном" составе сборной России выступали Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Даниил Дубов и Кирилл Алексеенко. В заключительный день турнира у мужчин сборная России делила первое место с украинской командой, но россияне обыграли польскую сборную, а украинцы в субботу сыграли вничью с шахматистами из Хорватии. В итоговой таблице у сборной России 15 очков, у команд Украины и Англии по 14, но англичане заняли третье место из-за худших дополнительных показателей.

Ранее сборная России выигрывала золотые медали в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, еще девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР. На прошлом турнире в 2017 году первое место заняли азербайджанцы, россияне стали вторыми.

По мнению гроссмейстера и шахматного аналитика Сергея Шипова, успех 2019 года во многом связан с везением. "И украинцы, и немцы, и англичане, и армяне, и азербайджанцы - все эти команды с серьезными основаниями могли рассчитывать на золото, но тут нашим ребятам немножко повезло, что уж говорить, - сказал Шипов. - И наши ребята молодцы, держались, очень приятно, что команда молодая, выступала без лидеров, это говорит о том, что у нас есть хороший резерв, ясно, что на олимпиаде (Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске - прим. ТАСС) команда будет несколько другой, но из этой золотой сборной два, а то и три человека в нее могут войти. У тренерского состава мужской сборной России голова теперь болеть будет со страшной силой, потому что мест всего пять, но я, будь у меня возможность, поставил бы восьмерых".

Российские шахматистки доминируют в Европе

Если успех мужской сборной для многих стал сюрпризом, то от женской команды все ждали исключительно золотых медалей. Сборную в Батуми представляли опытные, именитые шахматистки: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.

В заключительном туре россиянки легко обыграли команду Турции со счетом 3,5:0,5, набрали 16 очков и стали недосягаемыми для ближайших преследовательниц, шахматисток из Грузии, у которых в турнирной таблице 15 баллов. Шахматистки из Азербайджана выиграли бронзовые медали, набрав в сумме 14 очков.

Женский командный чемпионат Европы проводится с 1992 года, и в общей сложности россиянки выигрывали золото шесть раз. Ранее это происходило в 2007, 2009, 2011, 2015 и 2017 годах. По мнению Шипова, выступление женской сборной настраивает на оптимизм.

"У женщин превосходство над конкурентками было довольно большим, Грузию мы обыграли легко, а украинки, которые также были нашими конкурентками, даже не смогли до нас добраться - так высоко мы парили, - сказал Шипов. - Правда в предпоследнем туре мы дали шанс, случилась незапланированная ничья со сборной Армении, которая заставила всех поволноваться, была вероятность, что мы проиграем, а тогда и золото бы подвисло. Кстати, у нас не выступала Александра Костенюк - многолетний лидер нашей команды, но у нее очень тяжелый график, в женской команде чуть более ограниченный состав, но восемь претенденток на пять мест [в составе российской сборной на Всемирную шахматную олимпиаду] тоже есть, так что я смотрю на будущее наших командных турниров с большим оптимизмом".

Также Шипов отметил возросший уровень командного чемпионата Европы. "Если уж говорить цинично и глобально, чемпионат Европы всегда считался третьим турниром, первый - это олимпиада, самое-самое престижное, второй - это командный чемпионат мира, а дальше - чемпионат Европы, где происходила обкатка молодежи, - сказал он. - Но сейчас я могу сказать, что командный чемпионат Европы не уступает по составу мировому первенству, это был очень серьезный турнир, много сильных сборных, и до олимпиады это была очень серьезная проверка".

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Летние неолимпийские виды спорта
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