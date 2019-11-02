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Серия Гран-при по фигурному катанию

Урманов: фигурист Самарин выглядел достойно на этапе Гран-при во Франции

Александр Самарин занял второе место на этапе в Гренобле

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин достойно показал себя на третьем в сезоне этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, тренер Алексей Урманов.

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На этапе во Франции Самарин с суммарным результатом 265,10 балла завоевал серебряную медаль. Первым стал двукратный чемпион мира американец Натан Чен (297,16), третьим - француз Кевин Эймос (254,64).

"Саша мне всегда очень нравился и нравится сейчас, потому что он мужчина - показывает свои волевые бойцовские качества, все черты характера, необходимые спортсмену, он большой молодец, всегда двигался вперед и продолжает это делать, - сказал Урманов. - Выучил четверной флип, вставил его в программу, сделал в короткой, немного не получилось в произвольной, но не думаю, что это страшно, это был определенный риск. Можно было рисковать при таком составе и при таком раскладе после короткой, это было оправданно, все равно он выглядел достойно, и то, что они делают с тренером, они делают правильно, становится больше четверных, и у соперников в том числе, надо осваивать что-то новое, надо совершенствовать прыжки, вставлять их в программы и проверять от турнира к турниру. Думаю, в этом в разы больше позитива, чем негатива, поздравляю его".

Самарин провел первый этап Гран-при в текущем сезоне, в следующий раз россиянин выступит на этапе серии в Москве (15-17 ноября).

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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