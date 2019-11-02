Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бой Ковалев - Альварес

Боксеры Ковалев и Альварес пройдут дополнительное взвешивание в день боя

Боксеры не должны превысить вес в 84 кг
Мексиканский боксер Сауль Альварес и российский боксер Сергей Ковалев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мексиканский боксер Сауль Альварес и российский боксер Сергей Ковалев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 2 ноября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес и чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Сергей Ковалев пройдут дополнительное взвешивание в день боя. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

На эту тему
Боксер Ковалев со второй попытки сделал вес перед поединком с Альваресом

Ранее Ковалев лишь со второго раза показал вес 79,38 кг. Команда спортсмена считает, что лишние 100 грамм появились из-за погрешности весов.

"Оба боксера пройдут взвешивание в день боя. Ковалев и Альварес не должны превысить вес в 84 кг в день боя, иначе их ждут штрафные санкции", - сказал собеседник агентства.

Данный лимит в 84 кг сделан из-за перехода Альвареса через две весовые категории.

Бой Ковалева против Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. На кону будет стоять чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Теги
Бой Ковалев - Альварес
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Гончаренко: удаление футболиста ЦСКА Бийола в матче с "Зенитом" было необязательным
В субботу "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС