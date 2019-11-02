Боксеры Ковалев и Альварес пройдут дополнительное взвешивание в день боя

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 2 ноября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес и чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Сергей Ковалев пройдут дополнительное взвешивание в день боя. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Боксер Ковалев со второй попытки сделал вес перед поединком с Альваресом

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Ранее Ковалев лишь со второго раза показал вес 79,38 кг. Команда спортсмена считает, что лишние 100 грамм появились из-за погрешности весов.

"Оба боксера пройдут взвешивание в день боя. Ковалев и Альварес не должны превысить вес в 84 кг в день боя, иначе их ждут штрафные санкции", - сказал собеседник агентства.

Данный лимит в 84 кг сделан из-за перехода Альвареса через две весовые категории.

Бой Ковалева против Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. На кону будет стоять чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).