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Зимние олимпийские виды спорта

Первый этап Кубка мира по бобслею перенесен из Парк-Сити в Лейк-Плэсид

Соревнования начнутся на неделю позже запланированного

ТАСС, 2 ноября. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону перенесен и состоится неделей позже в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В американском Парк-Сити, где изначально должен был состояться с 25 ноября по 1 декабря первый этап Кубка мира сезона-2019/20, не подготовлен трек из-за технических неполадок с системой охлаждения. Ремонт системы состоялся, но полных гарантий работоспособности системы к запланированной дате нет.

Для подготовки трека в Лейк-Плэсиде этап будет перенесен на неделю и пройдет 7-8 декабря. Второй этап Кубка мира состоится, как и запланировано, в Лэйк-Плэсиде 13-15 декабря.

Окончательный и более детальный вариант расписания будет позднее опубликован на сайте IBSF.

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Зимние олимпийские виды спорта
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