"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в присутствии 48141 зрителя.

В составе "Зенита" забил Александр Ерохин (73). У ЦСКА отличился Никола Влашич (45+1). На 54-й минуте встречи за вторую желтую карточку главный арбитр Михаил Вилков удалил с поля полузащитника ЦСКА Яку Бийола, при этом первое предупреждение словенец получил на 51-й минуте. "Зенит" впервые в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) пропустил гол в первом тайме.

Лучшим игроком встречи был признан исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Перед матчем награду лучшему футболисту РПЛ по итогам месяца получил нападающий "Зенита" Артем Дзюба, в трех матчах чемпионата России в октябре он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

"Зенит" продлил беспроигрышную серию в матчах против ЦСКА на домашнем стадионе до девяти матчей, в последний раз петербургский клуб проигрывал дома армейцам 20 апреля 2011 года, тогда встреча на стадионе "Петровский" завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. Всего команды провели между собой 132 матча в разных турнирах, "Зенит" одержал 31 победу, ЦСКА выиграл в 56 матчах, еще 45 встреч завершились ничейным результатом.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 15 матчей. Ранее в субботу ближайший преследователь петербургского клуба московский "Локомотив" (30 очков) на выезде сыграл вничью с "Уфой" (1:1), благодаря этому результату "Зенит" стал лучшим по итогам первого круга чемпионата России сезона-2019/20. ЦСКА идет пятым, имея в активе 27 очков после 15 встреч.

В следующем туре 10 ноября подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с тульским "Арсеналом", 5 ноября "Зенит" дома сыграет с немецким "Лейпцигом" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. ЦСКА в 16-м туре РПЛ 10 ноября в гостях встретится с "Сочи", а 7 ноября также на выезде сыграет с венгерским "Ференцварошем" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

Боевая ничья

Перед стартовым свистком Юрий Жирков получил приз РПЛ за лучший гол октября, забитый в игре прошлого тура против самарских "Крыльев Советов" (0:2), награду вручал бывший футболист и тренер петербургского клуба Вадим Хроповицкий. Начало получилось спокойным, "Зенит" владел игровым преимуществом, но практически ни одной атаки не мог довести до конца, а ЦСКА удалось дойти до штрафной площади хозяев только на восьмой минуте. Игра очень медленно набирала обороты, складывалось ощущение, что футболисты обеих команд не хотят включать скорости и берегут силы. Из-за этого зрители видели не очень много опасных ситуаций и интересных комбинаций.

Хороший шанс на 20-й минуте после розыгрыша углового упустил нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард здорово откликнулся на пас Себастьяна Дриусси, но неудачно попал по мячу при ударе. После этого эпизода сине-бело-голубые стали двигаться активнее, в результате чего в обороне гостей возникали бреши. Петербуржцы здорово комбинировали на подступах к воротам Игоря Акинфеева и без труда проникали в штрафную площадь.

Клуб из Санкт-Петербурга создал несколько интересных эпизодов, но команде не хватало реализации моментов, а местами прекрасную реакцию проявлял Акинфеев. В компенсированное к первому тайму время Влашич воспользовался нерасторопными действиями защитников "Зенита", вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол. В итоге, команды ушли на перерыв при счете 1:0, а ЦСКА стал первой командой в текущем сезоне, которой удалось забить подопечным Семака в первом тайме.

Вероятно, главный тренер хозяев серьезно поговорил со своими футболистами, и петербуржцы вышли заряженными на вторую половину встречи. За семь минут "Зенит" создал три опасных момента, оборона ЦСКА не всегда справлялась с атакой сине-бело-голубых. На 54-й минуте Вилков показал вторую желтую карточку Бийолу, и армейцы были вынуждены продолжать игру вдесятером. Поток моментов продолжился, на 57-й минуте прекрасную возможность упустил Дзюба после передачи на линию вратарской, нападающий отправил мяч слишком далеко от ворот.

Армейцы стали чаще допускать ошибки в обороне, что только облегчало работу атакующей линии петербуржцев, которая постоянно напрягала защитников ЦСКА. К середине второго тайма Гончаренко решил усилить линию защиты, выпустив вместо полузащитника Ильзата Ахметова защитника Кирилла Набабкина. А вот Семак наоборот бросил все силы на атаку, и на поле появился атакующий хавбек Олег Шатов вместо защитника Вячеслава Караваева.

"Зенит" постоянно находился возле штрафной площади красно-синих, хозяева забрасывали мяч на Дзюбу, проводили комбинации через пас низом, но мяч по-прежнему не шел в ворота. Стоит отметить игру Акинфеева, который выручил свою команду в нескольких опасных эпизодах, также самоотверженно действовала защита ЦСКА. Но в итоге клубу из Санкт-Петербурга удалось преобразовать преимущество в заслуженный гол. Дзюба сделал передачу в центр штрафной площади на вышедшего во втором тайме Ерохина, и полузащитник отправил мяч в дальний угол, установив окончательный счет 1:1.