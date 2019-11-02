Российский боксер Курбанов выиграл у бывшего временного чемпиона мира Чавеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянин Магомед Курбанов завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у бывшего временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 66,68 кг аргентинца Диего Габриэля Чавеса по очкам.

Курбанов впервые вышел на ринг после того, как из-за проблем с визой в конце июля был отменен его поединок за титул чемпиона мира по версии WBA против француза Мишеля Соро. В мае 2017 года также не состоялся бой Курбанова против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шейна Мосли из-за болезни американца, который потом завершил карьеру.

24-летний Курбанов одержал 18-ю победу (11 - нокаутом) при отсутствии поражений. Он занимает девятое место в рейтинге WBA и десятое - Всемирного боксерского совета (WBC).

33-летний Чавес потерпел пятое поражение при 27 победах (23 - нокаутом) и одной ничьей. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2012-2013 годах, один раз его защитил и проиграл американцу Киту Турману.