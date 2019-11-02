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Футбол в России

Гончаренко: удаление футболиста ЦСКА Бийола в матче с "Зенитом" было необязательным

В субботу "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что главному арбитру встречи с петербургским "Зенитом" Михаилу Вилкову не стоило удалять футболиста армейцев Яку Бийола. Об этом Гончаренко сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер".

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В субботу "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

"Мы уже говорили, что мы приехали не отсиживаться в обороне, мы искали свои шансы, у нас были возможности забить второй гол, даже играя в меньшинстве. Может быть, мастерства, может быть, сил не хватило, - сказал Гончаренко. - В любом случае, как амбициозная команда мы должны играть на победу. Сегодняшняя игра - это повод для оптимизма и уверенности таких игроков, как Карпов и Бистрович, которые достаточно хорошо провели сегодня игру".

На 54-й минуте встречи за вторую желтую карточку Вилков удалил с поля полузащитника ЦСКА Яку Бийола, первое предупреждение словенский игрок получил на 51-й минуте.

"Это тот случай, когда не надо мешать командам, во втором тайме темп взвинтился, "Зенит" большими силами пошел бы вперед. У нас было бы больше возможностей для контратак, поэтому не стоило удалять Бийола, тем более, что фол не самый очевидный, а стоило дать командам разбираться самим", - добавил специалист.

ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 27 очков после 15 встреч. В 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 10 ноября ЦСКА в гостях встретится с "Сочи", а 7 ноября также на выезде сыграет с венгерским "Ференцварошем" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

Теги
Российский футбол
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