Фигуристка Сотскова не уверена, что выступит на чемпионате России

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова переживает не самый лучший период в карьере, она не уверена в своем участии в чемпионате России, однако не намерена прекращать тренировки. Об этом Сотскова рассказала журналистам после выступления на этапе серии Гран-при в Гренобле.

После выступления в короткой программе на Гран-при спортсменка шла последней - 11-й, произвольная далась ей лучше, но не без помарок. Спортсменка недокрутила прыжок в каскаде, упала с тройного флипа и тройного риттбергера.

"По возвращении домой мне есть много над чем подумать, разобрать ошибки в подготовке, в работе. Я не буду приостанавливать тренировки, но мои выступления пока под вопросом. Про чемпионат России не буду загадывать, время до него еще есть, так что буду работать над собой - над своим моральным и физическим состоянием", - рассказала Сотскова.

Фигуристка подчеркнула, что ей трудно жить без фигурного катания, но непривычно видеть себя в разобранном состоянии. "Мне 20 лет, я обожаю кататься, чувствовать себя на льду, видеть себя на льду, но когда что-то не получается, мне непривычно видеть себя в разобранном состоянии. Приходится работать с тем, что есть, это тяжело, но я пока не готова заканчивать".

"Я рада, что сейчас у меня есть возможность выступать, кататься, что у меня есть люди, которые меня поддерживают. Все идет так, как должно идти. Сегодня я как никогда почувствовала поддержку зрителей, видела наши флаги. Мне не привыкать, но сегодня я это особенно остро ощутила - на дорожке шагов просто ушла в кураж, чувствуя это", - рассказала фигуристка.