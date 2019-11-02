Магнуссон: футболисты ЦСКА должны гордиться своей игрой против "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА должны остаться довольными своей игрой в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Такое мнение журналистам после матча высказал защитник армейцев Хёрдур Магнуссон, признанный лучшим футболистом встречи.

ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Зенитом" (1:1). На 54-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник красно-синих Яка Бийол. Встречу обслуживал Михаил Вилков.

"Это была тяжелая игра, мы рады, что смогли добыть одно очко, - сказал Магнуссон. - Мы очень хорошо играли в обороне в первом тайме, во второй половине встречи зенитовцы создали больше моментов, когда у нас стало на одного игрока меньше. Я горд тем, как команда смогла справиться с этой сложной ситуацией. Мы играли против тяжелого соперника, поэтому мы должны быть горды тем, как сыграли сегодня, поблагодарить наших фанатов, которые приехали поддержать нас (в количестве 3 тыс. человек - прим. ТАСС)".

"Зенит" доминировал в этой игре. Нашей обороне было тяжело, но мы справились, играли компактно, нам трудно было контратаковать. Что касается удаления, то я не видел второго фола. Может, там было нарушение, но на это есть VAR", - заключил Магнуссон.

ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 15 матчей.