Александр Медведев: "Зенит" владел преимуществом в матче с ЦСКА и заслуживал победы

"По ходу игры в первом тайме, не говоря уже о втором, "Зенит" доминировал, - сказал Медведев. - Если посмотреть статистику голевых моментов, ударов по воротам, то наше преимущество достаточно очевидно. С другой стороны, ЦСКА - сильный соперник, которому нельзя давать ни единого шанса, как случилось за десять минут до конца первого тайма. Радует то, что "Зенит" с первых минут второго тайма оказывал давление и по центру, и по флангам, что привело к голу, к сожалению, только к одному".

"Мне кажется, сегодня "Зенит" заслуживал победы, - подчеркнул он. - Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог - нам предстоит еще несколько игр до перерыва. Уже во вторник ключевая игра Лиги чемпионов против "Лейпцига", в которой стоит очень простая задача - победить, это позволит претендовать на выход из группы".

У "Зенита" есть глубина состава

Медведев подтвердил, что "Зениту" будет непросто подготовиться к домашнему матчу против немецкого "Лейпцига" в Лиге чемпионов, который состоится 5 ноября, учитывая то, как сложилась игра с ЦСКА.

"Играть через два дня на третий непросто, но, если мы посмотрим на лидеров европейского футбола, а мы ориентируемся именно на них, то они проводят по 50 игр за сезон, а то и больше, - отметил гендиректор "Зенита". - В среднем получается не через три дня на четвертый, а именно через два на третий. Для этого надо иметь глубину состава, которая у нас есть. Не случайно Александр Ерохин, который вышел на замену, забил гол с передачи Артема Дзюбы".

"Конечно, времени на восстановление не так много, но наши медицинская и физиотерапевтическая службы должны готовить наших футболистов, чтобы они выходили на поле даже в таком интенсивном режиме, а также могли показывать свой лучший футбол", - добавил он.

После 15 матчей "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку "Локомотива" составляет три очка. ЦСКА после игры в Санкт-Петербурге располагается на пятом месте, в активе армейцев 27 очков. В 16-м туре петербуржцы 10 ноября в Туле сыграют с местным "Арсеналом", а красно-синие в этот же день в гостях встретятся с "Сочи".